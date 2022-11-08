Ямальская пенсионерка перевела мошенникам 700 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД РФ по ЯНАО, накануне в полицию обратилась 68-летняя жительница Надыма и сообщила, что неизвестные лица похитили у нее крупную сумму. 26 октября с неизвестного номера другого региона заявительнице позвонила «специалист банка» и пояснила, что от ее имени в 9 различных банках оформлены кредитные займы. Для отмены незаконных операций незнакомка предложила потерпевшей перевести денежные средства на определенные счета, заверив, что впоследствии деньги будут возвращены. Поверив ей, женщина через банкомат осуществила несколько денежных переводов разными суммами на чужие реквизиты, после чего, находясь в торговом центре, внесла денежные средства в сумме 300 тысяч рублей на неустановленный банковский счет. В результате обмана злоумышленники похитили у местной жительницы денежные средства в сумме 701 тысячи рублей, причинив крупный материальный ущерб.

Следственным отделом ОМВД России по Надымскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан: «Если вам звонят якобы сотрудники банка и предлагают обезопасить денежные средства путем перевода их на специальные счета, не верьте, это мошенники! Необходимо сразу же прекратить с ними разговор и обратиться за помощью в ближайшее отделение банка либо позвонить на телефон «горячей линии», указанный с оборотной стороны любой банковской карты».

Надым, Елена Васильева

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