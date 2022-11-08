Ямальским оленеводам провели диспансеризацию и вакцинацию от сибирской язвы

Ямальским оленеводам и членам их семей организовали диспансеризацию и вакцинацию. Как сообщает «Север-Пресс», в течение трех дней сотрудники Яр-Салинской райбольницы посещали стойбища оленеводов с целью вакцинации и профилактических осмотров. Взрослые прошли диспансеризацию, а дети – медосмотры. Также медики проводили вакцинацию от сибирской язвы и гриппа.

Медик-волонтер Олеся Салиндер в рамках проекта «Все о материнстве» рассказала молодым мамам о значимости прививок, оказании первой помощи и ведении здорового образа жизни. В завершение встречи была проведена вакцинация детей согласно национальному календарю прививок.

Как сообщили ИА «Север-Пресс» в районной больнице, такие выезды на стойбища очень важны для здоровья кочующего населения. Во время профилактических осмотров у тундровиков есть возможность пройти обследование и получить ответы на интересующие вопросы, а так же, не выезжая из стойбища, привиться против сибирской язвы, сезонных болезней и коронавируса.

Надым, Елена Васильева

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