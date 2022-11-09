В Салехарде молодой человек во время уличной ссоры ударил оппонента ножом в горло

На Ямале под суд пойдет молодой человек, который в ходе уличной ссоры ударил своего оппонента ножом в горло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 6 октября 2022 года около 22 часов в Салехарде на улице произошел конфликт между двумя 18-летними юношами. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в область шеи оппоненту. Компания молодых людей, в которой находился потерпевший, предприняла попытки задержать нападавшего, однако он скрылся с места преступления. Раненный юноша был вовремя доставлен в больницу и выжил.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в 2021 году привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности. Салехардским городским судом по ходатайству следователя в отношении юноши избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение предъявлено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Салехард, Елена Васильева

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