Женщина отдала мошенникам миллион

Жительница Нового Уренгоя добровольно отдала мошенникам 1 миллион 50 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО, накануне в дежурную часть ОМВД России по обратилась 55-летня женщина. Она рассказала, что ей на мобильный телефон поступали неоднократные звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита злоумышленники убедили женщину перевести имеющиеся у нее на счете банковской карты 250 тыс. рублей на указанный ими счет. Кроме этого, потерпевшая оформила кредит на сумму 800 тыс. рублей, полученные деньги несколькими операциями перевела мошенникам. После этого с ней перестали выходить на связь.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Полиция Нового Уренгоя в очередной раз обращается к гражданам: необходимо быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»