Ямалец заплатил за секс 30 тысяч, но так его и не получил

Ямалец стал жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО, 21-летний житель Нового Уренгояобратился полицию и рассказал, что нашел в интернете объявление с предложением оказания интимных услуг. При телефонном разговоре неизвестная согласилась на секс и попросила предоплату в 30 тысяч рублей.

Мужчина перевел на счет девушки деньги. В ответ она сообщила, что ничего не получила и предложила повторить перевод. В итоге потерпевший отправил мошеннице 31 800 рублей, после чего она перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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