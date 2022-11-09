На Ямале проведут чемпионат по волейболу на снегу

На Ямале проведут чемпионат по волейболу на снегу. Мероприятие примет Новый Уренгой.

Турниры первого этапа состоятся в газовой столице с 11 по 13 ноября. За призы будут бороться шесть мужских и пять женских команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Анапы и Нового Уренгоя. В апреле на той же площадке сильнейшие команды страны встретятся в финале.

Мероприятие состоится на территории многофункциональной открытой спортивной площадки «Виадук». Там будут подготовлены три игровых площадки: одна для матчей и две для разминки.

К проведению чемпионата уже почти все готово: на главной площадке сформирована снежная подушка глубиной до 50 сантиметров, соответствующая официальным правилам Всероссийской федерации волейбола. Снегогенератор за три дня равномерно распределил снег по всему периметру, специалисты выровняли его. Сейчас сотрудники ДС «Звездный» работают над площадками для разминок. Специалисты приступили к установке игрового табло.

Для спортсменов обустроили модульные раздевалки. Для болельщиков установлены четыре трибуны, общей вместимостью до 100 человек.

Для болельщиков и команд устроят знакомство с северным колоритом: на территории собрали десять демонстрационных чумов. Там можно будет согреться: взять плед и выпить чаю.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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