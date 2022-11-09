Ямальцы встретят Новый год без фейерверков, но с елками и гирляндами

Ямальцы встретят 20223 год с елками, но бей салютов. В число муниципалитетов, где их отменили, вошли Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и Пуровский район.

Несмотря на эту тенденцию, для юных жителей региона Новый год остается волшебным праздником с подарками, утренниками, ледовыми городками, горками и елкой, сообщает «Север-Пресс».

Так, в Губкинском уже украшают город. Праздничные сооружения можно увидеть на Бородинском бульваре и в сквере у четвертой школы, где также приступили к монтажу декораций. Основной новогодней площадкой станет Никольский сквер в районе пересечения улицы Калинина и проспекта Мира, где и установят главную елку.

Как пояснили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в администрации города, в преддверии торжества запланированы различные развлекательные детские мероприятия. Новогодние украшения уже имеются, новых закупок не будет, как и салюта.

Об аналогичном подходе к празднованию Нового года рассказали и в администрациях других муниципалитетов.

В Муравленко решение отменить фейерверк приняли на основании опроса горожан о праздновании Нового года, который был проведен главой города Еленой Молдован в своем телеграм-канале. В нем поучаствовали более 1,6 тысячи человек. Основываясь на их мнении, в городе не запланировали салюты.

Муравленко украсят, используя ранее закупленные конструкции и иллюминации. Новинки приобрели до определения общественного мнения. В детсадах и школах пройдут новогодние мероприятия, также запланирована и Елка главы, где за успехи наградят юных призеров, победителей олимпиад, конкурсов и соревнований.

Намечен ежегодный парад Дедов Морозов, а также открытие резиденции главного сказочного волшебника и ледовых городков.

«В организации и проведении новогодних мероприятий уделяется особое внимание семьям мобилизованных муравленковцев – подарки, приглашения и поздравления. Город готовится к участию в благотворительных новогодних акциях, организованных для детей и семей льготных категорий», – сообщили в администрации Муравленко.

Салехард, Елена Васильева

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