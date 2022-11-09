На Ямале 4 человека на снегоходе провалились под лед

ЧП на Ямале. На реке Полуе снегоход провалился под лед.

В воде оказались четыре человека. Очевидцы аварии помогли им выбраться на лед – это заняло почти десять минут. По свидетельству добровольных спасателей, пострадавшие были пьяны.

Спасенных доставили в медучреждение, у одного из них врачи зафиксировали признаки обморожения. На место ЧП дознаватели, которым предстоит разобраться в его обстоятельствах, сообщает «Ямал-Медиа».

Салехард, Елена Васильева

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