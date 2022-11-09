Прокуратура вернула строителям из «АрктикСтройСервис» долги по зарплате

Надымская городская прокуратура вернула долги по зарплате сотрудникам ООО «АрктикСтройСервис».

Установлено, что у работодателя образовалась задолженность по оплате труда перед 6 работниками на сумму свыше 450 тыс. рублей.

Прокуратура внесла директору предприятия представление, направила иски в суд о выдаче судебных приказов, а также в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность

по заработной плате полностью погашена, сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

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