Из оленей будут делать чипсы

В сообщество местных производителей и поставщиков «Сделано на Ямале» вошло молодое предприятие из Салехарда. Теперь в магазинах региональной сети будут продаваться чипсы из оленины производства индивидуального предпринимателя Романа Шарапендо.

Цех по переработке мяса северного оленя бизнесмен построил на грант, выделенный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. «Деликатесная продукция окружного сельхозпроизводителя уже доступна для жителей и гостей Салехарда и Аксарки, в дальнейшем она появится на прилавках торговых объектов в восточной части автономного округа», – отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Чипсы из оленины по специальной рецептуре – это наша собственная разработка. Делаются они только из филейной части, которая перемалывается в фарш. Продукт состоит исключительно из мяса, соли и специй и является абсолютно натуральным», – рассказал индивидуальный предприниматель Роман Шарапендо.

Свежее мясо переработчик закупает у оленеводческих предприятий из Ямальского и Приуральского районов. В частности, среди основных поставщиков, – мясоперерабатывающий комплекс «Паюта».

Инициаторами создания специализированных магазинов по реализации продукции региональных сельхозпроизводителей выступили сами производители. Первый магазин был открыт в марте 2021 года в городе Салехард. Сегодня в округе работают семь мультибрендовых магазинов «Сделано на Ямале», где покупателям предлагают широкий выбор мясной и рыбной продукции, полуфабрикатов, варенья и деликатесов ямальской кухни.

Салехард, Елена Васильева

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