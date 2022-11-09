Ямальцы собирают деньги для пенсионеров, живущих в ДНР в подвале на пепелище

На Ямале жители собираю деньги для пары пенсионеров, живущих в ДНР на пепелище. Как сообщает телекомпания «Ямал 1», Геннадий и Елена Спицыны, фактически, остались без крова над головой из-за обстрела ВСУ в Песках. Пара, отдавшая много лет работе в Надыме, в начале девяностых перебралась в ДНР. Семья построила дом, занималась хозяйством. Из-за военных действий сейчас в Песках из 3,5 тысячи жителей осталось 4 человека, двое из них – супруги Спицыны. Дом и хозпостройки разрушены после прямого попадания, обстрелы продолжаются регулярно. 70-летний Геннадий Иванович и 77-летняя Елена Ивановна живут в обугленном сыром подвале. За помощью они обратились к властям ЯНАО. Откликнулись на призыв и неравнодушные северяне: они начали собирать деньги. Надымский активист Игорь Заборовский – он курирует сбор – рассказал, что в первый день было собрано 5 тысяч рублей. Пока, отмечает общественник, особой активности не наблюдается. Перевести деньги с пометкой «Для Спицыных» можно на карту Сбербанка: 4276 6716 6644 7575, получатель Любовь Сергеевна Д.

Салехард, Елена Васильева

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