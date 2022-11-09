Власти выяснили, куда больше любят летать многодетные семьи

На Ямале определили три востребованных авианаправления для многодетных семей.

Самое популярное направление этого года – Салехард – Тюмень. По этому маршруту в обе стороны льготой воспользовались 2 987 маленьких пассажиров. На втором месте маршрут Салехард – Москва, им летало 1 872 ребенка. Замыкает тройку лидеров маршрут Салехард – Сочи. На курорт из столицы Ямала перевезли 1 760 юных ямальцев из многодетных семей.

Как напомнили в пресс-службе администрации округа, программа льготных тарифов для детей из многодетных семей запущена по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в 2019 году. С момента действия программы льготным перелетом воспользовались уже 56 569 детей. При этом количество перевозимых детей растет с каждым годом. Стоимость авиабилета на каждого ребенка составляет 2500 рублей в одну сторону. Программа позволяет достигать цели национального проекта «Демография».

«Для северян авиатранспорт, учитывая специфику нашего региона, самый популярный вид транспорта. Благодаря фиксированной стоимости авиабилета для детей из многодетных семей, субсидированию из регионального бюджета является еще и самым доступным видом. Ежегодное расширение маршрутной сети повышает возможности северян с детьми путешествовать по стране», – рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Число льготных направлений в округе ежегодно расширяется. Сейчас в регионе введено 42 субсидируемых направления. В связи с закрытием аэропортов на юге России пока работают 33 авиамаршрута.

С этого года добавились круглогодичные рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Горно-Алтайск, вдвое увеличилось число рейсов в Сочи и Минеральные Воды, появились летние направления из Нового Уренгоя в Анапу. В следующем году в список льготных маршрутов добавится рейс Салехард – Казань, выполнение которого запланировано с 8 января.

Возможность покупки билета по льготному тарифу максимально упрощена. Система авиакомпании синхронизирована с базой многодетных семей Ямала и сразу выставляет цену за билет для ребенка в 2500 рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.

Подробно ознакомиться с тарифами и условиями их применения можно на официальном сайте авиакомпании Ямал. Билеты на рейсы доступны в кассах авиакомпании и онлайн. Консультацию можно получить по номеру call-центра 8-800-234-44-02. Приобретая билеты на официальном сайте авиакомпании без участия сайтов-посредников, пассажир экономит средства и защищает себя от возможного мошенничества.

Салехард, Елена Васильева

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