На Ямале начали забивать оленей на мясо

На Ямале начали забивать оленей. В этом сезоне, который продлится до конца декабря, планируется заготовить более 2 230 тонн мяса.

По традиции первыми к заготовке оленины приступили в МУП МК «Паюта». Начиная с сентября на убойных комплексах предприятия, расположенных в Приуральском районе, уже заготовлено более 96 тонн из 450 запланированных, сообщает пресс-служба администрации округа.

В первых числах ноября убойная кампания началась в Ямальском районе. Сейчас заготовка мяса оленя идет на двух комплексах МП «Ямальские олени» – в селе Яр-Сале и на фактории «Юрибей». В конце ноября к процессу присоединится третий комплекс предприятия в Сеяхе. Всего в текущем году в Ямальском районе запланировано заготовить более 840 тонн мяса оленя.

Со следующей недели к убойной кампании подключатся предприятия Тазовского района: ООО «Тазовские олени», СПК «Тазовский». Комплексы, расположенные в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах, приступят к заготовке оленины после 20 ноября, когда реки, которые нужно преодолеть по пути к ним, покроются слоем льда и подгон животных станет безопасным.

На убой принимаются только идентифицированные олени, прошедшие обязательные ветеринарные профилактические процедуры. На всех 15 убойно-холодильных комплексах Ямала организована ветеринарно-санитарная экспертиза получаемой продукции оленеводства. Данные мероприятия в совокупности с отлаженным производственным процессом позволяют получать качественную и безопасную продукцию.

«Убойная кампания проходит в плановом режиме, отмечают в пресс-службе правительства На сегодняшний день оленеводческие хозяйства фактически заготовили уже 232 тоны оленины. Заготовители сообщают об удовлетворительном уровне упитанности животных, средний вес туши составит порядка 40 килограммов», – отметил .

Андрей Ревнивых, заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО.

В регионе выстроена система государственной поддержки по закупу оленины. На всех убойных комплексах установлена минимальная закупочная стоимость мяса. За килограмм оленины категории «свободная реализация» она составит не менее 450 рублей, категория «промпереработка» – не менее 150 рублей за килограмм. При этом комплексы могут увеличить закупочную стоимость мяса и некоторые идут на это увеличение. Данная мера позволяет оленеводческим хозяйствам получить максимальную выручку от реализации оленей на убойных комплексах.

Приоритетным направлением развития отрасли оленеводства для автономного округа остается насыщение внутреннего рынка. Основной объем мяса северного оленя перерабатывается и реализуется в регионе через розничные торговые сети, а также поступает в социальные учреждения.

С начала года региональными предприятиями в больницы, школы и детские сады региона поставлено порядка 192 тонн оленины и готовой продукции из нее, что превышает показатель прошлого года на 38%. Лидерами по потреблению блюд из мяса оленя являются образовательные учреждения – на них приходится более половины всех поставок.

Салехард, Елена Васильева

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