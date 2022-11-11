Жителям Надыма мешает спать говорящий светофор

Жители Надыма жалуются в социальных сетях на говорящий светофор. Он слишком громко работает и по ночам мешает спать.

Как сообщает «Ямал-Медиа», жильцы дома, который стоит недалеко от пешеходного перехода, заявили, что звуковой сигнал уж слишком громкий. Днем его почти не слышно, зато ночью светофор так орет, что слышно даже в квартирах, написал один из возмущенных жителей в паблике «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте».

«На кольце, в районе дома Ленинградский, 3 установлен замечательный светофор со звуковым оповещением, что можно переходить дорогу. Все бы ничего, однако настроен он таким образом, что днем звук отключен, а ночью, наоборот, орет так, что окна невозможно открыть на проветривание, и всю ночь приходится слушать, что можно переходить дорогу!» – жалуется надымчанин.

В комментариях предположили, что днем светофор просто не так слышно из-за городского шума. Но согласились – спать под оповещения может быть трудно. В администрации пообещали настроить светофор так, чтобы он не доставлял неудобств.

«Сегодня подрядной организацией проведены мероприятия по настройке речевого оповещателя на данном светофорном объекте, на ночь звуковой сигнал будет отключаться. Надеемся, что данная ситуация больше не повторится», – отметили представители городской администрации.

Надымчане отметили, что во многих городах светофоры так и работают – на ночь их переводят в бесшумный режим либо вовсе отключают оповещения у техники, которая расположена рядом с жилыми домами.

Надым, Елена Васильева

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