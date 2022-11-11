Директора коммерческой фирмы отдают под суд за обналичку

В Муравленко за мошенничество под суд пойдет директор коммерческой организации. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, мужчина в 2015 году с банковского счета своей организации через фирмы-однодневки обналичил более 19 млн. рублей. В этих целях по его указанию изготовлено 10 платежных поручений о переводе денежных средств на банковские счета фиктивных контрагентов.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей.

Кроме того коммерсантом погашена образовавшаяся в результате осуществления незаконных финансовых операций задолженность по налогам.

Прокуратура Муравленко поддержала государственное обвинение в отношении директора коммерческой организации, признанного виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Муравленко, Елена Васильева

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