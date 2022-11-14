Салехардский рыбный комбинат сжигал отходы в 200-литровых бочках, загрязняя воздух

Прокуратура нашла экологические нарушения у рыбоконсервного комбината в Салехарде. Надзорная инстанция выяснила, что предприятие сжигало отходы в бочках, хотя должно было их утилизировать через специальную организацию. Это обнаружилось в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в ООО «Салехардский комбинат».

«У комбината заключен договор на утилизацию отходов производства и потребления со специализированной организацией. Вместе с тем в сентябре 2022 года такие отходы сжигались ими на территории предприятия в 200 литровых бочках для ГСМ»,– уточнили в надзорной инстанции.

Там поясняют: в соответствии с ч. 1 ст. 18 закона об охране атмосферного воздуха сжигание отходов без специальных установок запрещается. Этот пункт статьизвучит так: «Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населённых пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается».

Прокуратура директору организации внесла представление. В итоге виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Инженер организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды).

Салехард, Наталья Ефремова

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