В Надыме после пожара в балке нашли останки мужчины

В посёлке Старый Надым после пожара в жилом балке нашли останки погибшего мужчины. Причины смерти выясняют следователи. ЧП случилось 13 ноября. Личность погибшего ещё устанавливают.

«На территории бывшей промышленной базы после тушения пожара в помещении комнаты обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия. Выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливается личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в следственном управлении СК по ЯНАО.

В управлении МЧС ЯНАО добавили, что возгорание произошло в 16:14. Балок представлял собой металлический вагончик. В 19:30 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Огнём повреждён вагончик по всей площади 21 кв.м.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»