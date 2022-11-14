Ямал ждет 35-градусные морозы

На Ямале ждут 35-градусные морозы. Похолодание коснется отдельных районов автономного округа.

Согласно прогнозу метеорологов сегодня, 14 ноября, в ЯНАО ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, скорость ветра составит 8-12 м/с. В ночное время при прояснениях столбик термометра местами опустится до минус 30-35 градусов Цельсия, сообщает «Ямал-Медиа»

Средняя дневная температура в регионе по прогнозу установится на уровне минус 18-23 градуса, местами возможно похолодание до минус 28. В столице округа синоптики обещают 20 градусов мороза ночью и 17 градусов в светлое время суток.

Салехард, Елена Васильева

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