Ямальцев проконсультируют насчет такси и каршеринга

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО всю неделю – с 14 по 25 ноября будет проводить «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.

По телефону можно получить консультации специалистов по вопросам нормативных требований по услугам такси и каршеринга.

Консультации можно получить у специалистов Управления по телефонам «горячей линии»:

8 (34922) 4-02-59 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час., 8 (800) 100 03 12 в выходные и праздничные дни.

Салехард, Елена Васильева

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