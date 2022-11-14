Ямальцев проконсультируют насчет такси и каршеринга

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО всю неделю – с 14 по 25 ноября будет проводить «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.
По телефону можно получить консультации специалистов по вопросам нормативных требований по услугам такси и каршеринга.
Консультации можно получить у специалистов Управления по телефонам «горячей линии»:
8 (34922) 4-02-59 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час., 8 (800) 100 03 12 в выходные и праздничные дни.
Салехард, Елена Васильева
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