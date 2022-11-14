Многодетная семья откроет на Ямале гостевой чум

В Салехарде многодетная семья намерена начать свой бизнес и открыть гостевой чум. Деньги на реализацию проекта выделяет администрация округа в рамках социального контракта. Будущая хозяйка бизнеса в сфере туризма – Валентина Михневич из Приуральского района – мама пятерых детей.

«Я родилась и выросла в чуме, родители вели традиционный образ жизни, поэтому быт и правила ведения хозяйства мне хорошо знакомы. Мечта о своем чуме появилась у меня давно, я хотела делиться культурой и традициями с другими – гостями Ямала и жителями. В этом деле меня очень поддерживает мама, она представительница народа ханты», – пояснила Валентина Михневич.

На выделенные 350 тысяч рублей северянка приобрела часть шестов, в ближайшее время она также купит зимние покрышки для утепления постройки. Внутреннее убранство чума – немаловажно. Валентина сама сшила подушки с национальным орнаментом, перины, покрывала, скатерти. Будущих гостей она будет угощать строганиной, ухой, дикоросами – морошкой, голубикой. Также планируется проводить мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению оберегов, сувениров. Главной задачей Валентина считает показать, как живут и чем занимаются коренные малочисленные народы Севера.

Как напоминает пресс-служба правительства ЯНАО, подать заявление на заключение соцконтракта можно на портале «Госуслуги» или МФЦ. После одобрения орган соцзащиты поможет составить программу социальной адаптации, где будут прописаны все шаги для повышения дохода семьи или гражданина, выхода из сложной жизненной ситуации. Для определения нуждаемости в поддержке необходимо представить только паспорт и справку о доходах за последние три месяца. В остальных вопросах сотрудники ведомства окажут содействие.

Салехард, Елена Васильева

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