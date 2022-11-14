Между Салехардом и Лабытнанги запустили суда на подушках

На переправе Салехард-Лабытнанги через реку Обь запустили перевозки на судах на воздушной подушке. Об этом сообщает официальный аккаунт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО «Вк».

Билет для взрослых стоит 146 рублей, детям поездка обойдётся в 73 рубля.

Между двумя городами нет прямой связи – мост через Обь обещают построить уже не оно десятилетие, однако пока этот процесс не стартовал.

Летом между городами ходят паромы.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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