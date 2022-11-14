Патруль ДПС спас водителя, у которого ночью в -30 на трассе заглохла машина

На Ямале патруль ДПС помог водителю, у которого ночью на расе заглохла машина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 14 ноября 2022 года в ночное время в дежурную часть полиции по мкр. Коротчаево поступило сообщение от оператора единой диспетчерской службы о том, что на 637 км автодороги Сургут – Салехард находится водитель, у которого сломался автомобиль, и он замерзает. Температурный режим к тому времени опустился до отметки – 30 градусов ниже ноля по Цельсию.

Незамедлительно на место был направлен экипаж ДПС новоуренгойского отдела ГИБДД в составе заместителя командира взвода №2 отдельной роты ДПС старшего лейтенанта полиции Дениса Галиахметова и инспектора отдельной роты ДПС младшего лейтенанта полиции Александра Бадушева.

Прибыв на участок дороги, автоинспекторы обнаружили обледенелый грузовой автомобиль «Рено» и водителя, который уже начал разводить костер из подручных предметов, чтобы согреться. Водитель пояснил, что двигался в направлении города Новый Уренгой из Кургана. В автомобиле случилась поломка топливной системы, и дальнейшее движение стало невозможным. Полицейские предоставили водителю патрульный автомобиль для обогрева, после чего выставив знаки аварийной остановки возле грузовика, сопроводили пострадавшего в населенный пункт. Помощь медиков мужчине не понадобилась.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушное отношение и помощь в трудную минуту.

Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует водителям воздержаться от дальних загородных поездок в условиях низких температур воздуха. Если у водителя случилась поломка, необходимо выставить знак аварийной остановки и обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу по телефону «112».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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