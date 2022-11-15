Четверть миллиона получит семья ребёнка из Муравленко за травму на детской площадке

В Муравленко прокуратура через суд взыскала компенсацию в пользу ребёнка, который поскользнулся и травмировался на детской площадке. Платить будут администрация города и бизнесмен, обслуживающий игровой комплекс. Об этом сообщает надзорная инстанция 15 ноября 2022 года.

Инцидент произошёл в апреле 2022 года. Пострадавший – 9-летний мальчик.

Первая инстанция – городской суд – встала на сторону ответчиков. Но прокуратура оспорила решение. «Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка 250 тыс. рублей», – уточнили в ведомстве.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Муравленко, Наталья Ефремова

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