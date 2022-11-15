Житель Ямала украл у пассажиров поезда телефоны, а потом еще и оформил на них кредиты

Житель Ямала на стоянке поезда обокрал пассажиров, а потом еще и взял на своих жертв кредиты. Как сообщи в транспортной полиции по ЯНАО, инцидент произошел 1 ноября 2022 года в поезде «Москва – Новый Уренгой» на станции Пуровск.

На стоянке 30-ний ямальчанин зашел в вагон и украл два телефона, принадлежащих пассажирам, стоимостью 15 тысяч и 1 тысяча рублей. После этого ямальчанин еще и оформил на хозяев украденных телефонов кредиты на 200 тысяч рублей. Преступник вскоре был выявлен и задержан, он стал фигурантом двух уголовных дел.

Салехард, Елена Васильева

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