В одной из школ Салехарда искали икону в туалете

Скандал разразился в одной из школ Салехард. Там искали икону, размещенную в туалете.

Как сообщает «Ямал 1», ролик с иконами в санитарном узле появился в соцсетях, его снимает подросток и обращает внимание на размещенную под самым потолком икону. «Во второй школе в туалете ученики в дальний угол повесили икону, конечно, понимаю православие, но не в таком же месте», – отмечает автор ролика.

Представители школы сообщили журналистам «Ямал 1», что помещение действительно похоже на санузел в учреждении. Но наличие там икон опровергли. «Только что проверили – икон там нет. Никто из сотрудников их не размещал. Возможно, кто-то из учеников решил пошутить повесил и сам же снял. У нас каждое утро обходят помещения с проверкой, никто подобного не замечал», – подчеркнул представитель школы.

Салехард, Елена Васильева

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