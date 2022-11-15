Ученые ищут «ген мясистости» у ямальских оленей

Ученые-генетики из Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства ищут «ген мясистости» у ямальских оленей. В племенном хозяйстве Приуральского района они работают уже третью смену.

Специалисты при помощи селекции ищут способы повысить мясную продуктивность северных оленей за счет улучшения их наследственных качеств, отмечает ИА «Север-Пресс».

На этот раз ученым предстоит комплексно оценить животных, замерить их физические параметры, взять биологический материал для молекулярно-генетического анализа. «Мы уже определили в прошлом году предположительные гены-маркеры мясной продуктивности, внедрение которых в оленеводство позволит точечно отбирать особей с желательными генотипами, существенно сократить время на селекцию и в целом повысить показатели мясной продуктивности северных оленей», – отметил директор НИИ животноводства и кормопроизводства Александр Коновалов.

Кроме того, в этом году на небольшой группе оленей проверят технологию целевой подкормки для ускоренного набора их массы, чтобы рассчитать экономическую эффективность такого вида откорма.

По словам начальника отдела развития сельского хозяйства департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрея Ревнивых, именно с помощью науки можно реализовать важные для отрасли проекты.

«Темы по совершенствованию продуктивности северных оленей методом маркер-вспомогательной селекции, внедрение технологии искусственной подкормки северных оленей были предметами обсуждения на одной из сессий Конгресса молодых ученых», – отметил он.

Отчет по результатам проведенной работы ярославские генетики передадут к концу года для изучения в АО «Совхоз Байдарацкий» и профильный департамент.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»