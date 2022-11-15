На Ямале из покрышек сделали 4 тысячи квадратных метров резиновой плитки

170 тонн старых шин собрали с начала года и отправили в переработку в Надымском районе. Благодаря инициативе, предложенной в рамках проекта «Чистый Ямал», сдать отработанные покрышки жители района могут бесплатно.

Акции по сбору прошли в Надыме, Пангодах и Правохеттинском. Также в Надыме установили три контейнера, в которые горожане могут привезти и выкинуть отслужившие шины в любое время, уточняет пресс-служба правительства ЯНАО.

Позже покрышки передаются в муниципальное автотранспортное предприятие, где перерабатываются в современный материал – резиновую плитку.

«Плитку используем при строительстве детских и спортивных площадок в городе и в поселениях. Это и детская площадка в районе дома №17 по улице Набережной, детская площадка в Лонгюгане, новая игровая территория в Лесном. Покрытие полностью отвечает всем требованиям, является экологичным и безопасным для детей», – рассказал

глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Отметим, что бесплатный сбор старых шин в этом году на Ямале также организован в Ноябрьске, Салехарде и Губкинском.

Надым, Елена Васильева

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