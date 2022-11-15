18-летний ямалец пойдет под суд за неудачную попытку стать наркодилером

18-летний молодой человек из Тарко-Сале пойдет под суд за попытку сталь продавцом наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 2 мая 2022 года 18-летний житель города Тарко-Сале посредством переписки в сети «Интернет» вступил в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с «куратором». Получив задание и обговорив условия, он забрал из тайников, оборудованных в соседнем городе, свертки с наркотиками, расфасовал их по пакетам и разместил их в различных местах на территории родного города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий юноша 13 мая был задержан сотрудниками полиции, а содержимое «закладок» изъято.

Следственными органами в ходе расследования уголовного дела приняты меры для установления круга лиц, причастного к незаконному распространению наркотического вещества. В отношении куратора группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения. По совокупности совершенных деяний молодому человеку предъявлены обвинения по 6 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Тарко-Сале, Елена Васильева

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