Ямалец привез в Когалым на продажу килограмм «синтетики»

Ямалец попал в полицию в Когалыме с большой партией наркотиков. Как сообщают в правоохранительных органах, у 29-летнего ранее судимого мужчины полицией в ходе личного досмотра было обнаружено 28 свертков с белым порошкообразным веществом. В тот же день в ходе обыска в гараже, который арендовал подозреваемый, нашли и изъяли еще два пакета с таким же веществом. Изъятое было отдано на экспертизу, которая становила, что это – синтетический наркотик.
Полоции ямалец пояснил, что приобрел партию запрещенных веществ общей массой в 1 кг в Интернете и приехал в Когалым, чтобы все это сбыть.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Когалым, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube