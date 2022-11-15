Ямалец привез в Когалым на продажу килограмм «синтетики»

Ямалец попал в полицию в Когалыме с большой партией наркотиков. Как сообщают в правоохранительных органах, у 29-летнего ранее судимого мужчины полицией в ходе личного досмотра было обнаружено 28 свертков с белым порошкообразным веществом. В тот же день в ходе обыска в гараже, который арендовал подозреваемый, нашли и изъяли еще два пакета с таким же веществом. Изъятое было отдано на экспертизу, которая становила, что это – синтетический наркотик.

Полоции ямалец пояснил, что приобрел партию запрещенных веществ общей массой в 1 кг в Интернете и приехал в Когалым, чтобы все это сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Когалым, Елена Васильева

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