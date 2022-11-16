В детской школе искусств в Салехарде замерзают дети

В детской школе искусств в Салехарде холодно в классах, дети, посещающие ее, мерзнут. Сообщение об этом было оставлено в паблике «подслушано в Салехарде» во Вконтакте сегодня утром.

«Анонимно, пожалуйста.

Здравствуйте! В здании Детской школы искусств температуру воздуха составляет 10 градусов, заниматься просто невозможно!!!

Пишут навернулась вентиляция, но там постоянно так!!! Нет нормально настроенной температуры. Тянет на выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя.

Дети и так часто заболевают, сейчас вообще стоит выбор, а ходить ли нам на занятия??? Чтобы возвращаться с соплями и опять неделю на больничном?» – сообщает автор поста. На жалобу уже откликнулись представители администрации столицы ЯНАО. «Добрый день! В воскресенье вышло из строя системы вентиляции. Оперативно были вызваны специалисты обслуживающей организации и заказана деталь на замену. Температура в здании в течение двух дней была не ниже допустимой для образовательной организации. До учеников и родителей информация была доведена в воскресенье вечером посредством групп в мессенджерах. Сегодня утром деталь была заменена, неполадки устранены».

Салехард, Елена Васильева

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