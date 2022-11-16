Ямальским рыбакам рассказали об опасности тонкого льда

В Салехарде инспекторы Госинспекции по маломерны судам проводят профилактические беседы с рыбаками. Те, по традиции, уже выходят на зимнюю рыбалку недалеко от берега реки Полябта. Несмотря на то, что на Ямале уже ударили первые морозы, считать лед безопасным пока нелья, есть большие риски провалиться и погибнуть.
Всем участникам беседы вручили тематические памятки о мерах безопасности на льду.
Подобные рейды, отмечают инспекторы, будут проводиться практически ежедневно, пока лед не станет прочным и безопасным.
Салехард, Елена Васильева
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