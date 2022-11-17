На Ямале сильная метель и ветер: автомобилистам и пешеходам рекомендовано оставаться дома

На Ямале ожидается непогода. Как сообщает пресс-служба УГИДД по округу, неблагоприятные условия существенно осложнят дорожную обстановку на дорогах. Ближе к вечеру по всему региону прогнозируют порывы ветра до 23 м/с, сильную метель. В связи с этим автоинспекторы рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.

В случае же крайней необходимости ГИБДД рекомендует передвигаться в составе колонн, в пути быть предельно внимательными и осторожными, а при возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пешеходов, отмечают в УГИБДД ЯНАО. Они обязаны переходить дорогу только по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора. «Перед началом перехода обязательно остановиться, убедиться, что все транспортные средства остановились и готовы пропустить. Особое внимание необходимо уделить использованию световозвращающих элементов и обеспечить их видимость водителями транспортных средств», – отметили в пресс-службе УГИБДД по ЯНАО. Непогода в округе по прогнозам продержится до субботы.

В условиях сильного ветра и метели, вероятно, будет остановлено движение транспорта на воздушных подушках, осуществляющего перевозку пассажиров между Салехардом и Лабытнанги.

Салехард, Елена Васильева

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