На Ямале заготовили первые 200 тонн свежей оленины

На Ямале в ходе новой кампании по забою заготовили уже 200 тонн оленины. И это только в Ямальском районе и за три недели, отмечает «Ямал-Медиа». Пригоняют стада согласно разработанному плану-графику, в день забивают около 300 голов. Все животные проходят обязательный ветконтроль. В муниципалитете основная работа проходит на двух комплексах – Ярсалинском и Юрибеевском. Общий план, который собирается выполнить предприятие – 850 тонн мяса.

«Цена осталась на прежнем уровне 450 рублей – 1 категория, 150 рублей – 2 категория. Традиционно с оленеводами расчет проходит сразу. Думаю, со следующего года цена будет индексироваться», – отметил директор МП «Ямальские олени» Евгений Мальцев.

Салехард, Елена Васильева

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