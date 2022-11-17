В Ноябрьске без тепла в 24 градуса мороза остались два детсада и 14 жилых домов

Крупную коммунальную аварию устраняют в Ноябрьске. Там в 24 градуса мороза произошла утечка на внутриквартальных сетях теплоснабжения возле дома 90-а по улице Советской. Специалисты оперативно приступили к ликвидации порыва, сообщает «Север-пресс».

Бригада «Энерго-Газ-Ноябрьска» уже устраняет технологические нарушения, для чего пришлось приостановить подачу теплоносителя в 14 жилых домах и двух детских садах, сообщили в коммунальной организации

Салехард, Елена Васильева

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