«Арктикгаз» заплатил за ЧП на ямальском месторождении с горением газа

Выброс газа и горение на Самбургском месторождении Ямала стали поводом для предписания прокуратуры. ЧП повлекло ненормативные выбросы в атмосферу и вред окружающей среде, и компания «Арктикгаз» была обязана их компенсировать. Сам выброс газа произошёл в апреле 2022 года.
«При проведении работ на территории Самбургского лицензионного участка произошёл неконтролируемый выброс газовой смеси с последующим горением. В связи с чем на атмосферный воздух оказано негативное воздействие и причинён вред компоненту природной среды. Устранить выявленные нарушения закона прокурор потребовал во внесённом руководителю предприятия представлении.
По результатам его рассмотрения вред окружающей среде возмещён в полном объёме – это 4,5 млн рублей. А также внесена плата за сверхнормативные выбросы в атмосферный воздух – 8,6 млн рублей»,– говорится в материалах прокуратуры Ямала.
Таким образом АО «Арктическая газовая компания» заплатила более 13 млн рублей.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube