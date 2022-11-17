В центре соцобслуживания Приуральского района завели еще одну черепаху-терапевта

В Аксарке в центре социального обслуживания в работе с несовершеннолетними решили применить анималотерапию. Это одна их самых эффективных методик для установления контакта с особенным ребенком. Для нее в основном используют собак, кошек, лошадей и дельфинов. В аксарковском центре решили приобрести водных черепах и не ошиблись с выбором, сообщает «Север-пресс». Подопечным учреждения очень нравится наблюдать за рептилиями.

Накануне в центре появилась новая обитательница, которую дети называют Натальей Панциревой. Как рассказали в департаменте соцзащиты населения округа, дети с удовольствием помогают кормить черепаху, наблюдают за ее поведением. Психологи отмечают, что это хороший метод для воспитания ответственности, улучшения психического состояния, а также источник положительных эмоций. По мнению специалистов, черепаха способна успокоить расстроенную нервную систему.

Специально для Натальи Панциревой в учреждении оборудован акватеррариум со светом, водой и сухим островком. Теперь в центре три черепахи. Они абсолютно безопасны для детей. За ними наблюдает ветеринар.

Аксарка, Елена Васильева

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