В Лабытнанги к Новому году построят горку-паром

В лабытнанги к Новому году построят горку в виде парома. Об этом в соцсетях сегодня написала мэр города Марина Трескова.

«Северяне, с добрым утром! До Нового года осталось 45 дней и по доброй традиции мы приступаем к строительству главной зимней забавы для детей – ледового городка.

Центральная площадь Семи лиственниц уже наполнена строительным материалом. Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. За месяц мастерам предстоит оборудовать безопасную и интересную территорию для игр и активного отдыха.

Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка – многоскатные горки и лабиринты. Всех секретов раскрывать не буду», -написала чиновница в соцсетях.

На приложенных к посту картинках во Вконтакте читатели уже разглядели очертание горки в виде парома, а также интересные светящиеся ледовые лабиринты и другие конструкции. Более подробно с эскизами можно познакомиться здесь.

Лабытнанги, Елена Васильева

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