Двое вахтовиков погибли в пожаре в селе Новый Порт

В Ямальском районе во время пожара погибли двое вахтовиков, ещё один мужчина отравился угарным газом и доставлен в больницу. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства ЧП.
Пожар случился ночью 17 ноября в жилом балке в посёлке Новый Порт.
«С целью установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.
Ямальский район, Наталья Ефремова
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