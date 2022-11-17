Двое вахтовиков погибли в пожаре в селе Новый Порт

В Ямальском районе во время пожара погибли двое вахтовиков, ещё один мужчина отравился угарным газом и доставлен в больницу. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства ЧП.

Пожар случился ночью 17 ноября в жилом балке в посёлке Новый Порт.

«С целью установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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