Житель Ямала украл оградку на кладбище и его осудили

Житель Лабытнанги украл оградку на кладбище и теперь должен пойти на исправительные работы. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала. Осуждённому 36 лет.

«Мужчина в октябре 2021 г. на городском кладбище похитил принадлежащее пенсионерке металлическое ограждение могилы её дочери. Стоимость имущества – более 15 тыс. рублей. Подсудимый свою вину признал, возместил ущерб»,– сообщили в прокуратуре.

Суд назначил наказание – 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»