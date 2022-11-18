Житель Ямала украл оградку на кладбище и его осудили

Житель Лабытнанги украл оградку на кладбище и теперь должен пойти на исправительные работы. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала. Осуждённому 36 лет.
«Мужчина в октябре 2021 г. на городском кладбище похитил принадлежащее пенсионерке металлическое ограждение могилы её дочери. Стоимость имущества – более 15 тыс. рублей. Подсудимый свою вину признал, возместил ущерб»,– сообщили в прокуратуре.
Суд назначил наказание – 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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