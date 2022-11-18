Ямальчанка выпила и пошла с ружьем выяснять отношения с соседями по поводу шума техники

Жительница Лабытнанги обвиняется в нарушении конституционных прав соседей и угрозе убийством. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, днем 5 октября 2022 года 41-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольной шумом, производимым работой бытовой техники в квартире соседей, отправилась к ним выяснить отношения. Позвонив в дверной звонок, пьяная женщина направила в сторону открывшей ей дверь соседки пневматическое ружье и, зайдя без разрешения в квартиру, высказала в адрес потерпевшей угрозу убийством.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Ямальчанке уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

Лабытнанги, Елена Васильева

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