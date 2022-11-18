На Ямале продлено штормовое предупреждение: сильный ветер и метели не утихают

На Ямале второй день продолжается непогода. Порывы ветра достигает 23 метров в секунду, почти повсеместно со вчерашнего дня не утихает метель. Региональное управление МЧС выступило с предупреждением к гражданам быть осторожными и в случае необходимости немедленно обращаться на единый телефон экстренных служб – 112, 101.

В условиях неблагоприятных метеоусловий Госавтоинспекция призывает

участников дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах. Водителям рекомендуется выбирать наиболее безопасный скоростной режим,

избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии из-за

недостаточной видимости. От поездок на дальние расстояния, особенно в ночное

время, лучше отказаться. В случае необходимости выезда на трассы в ГИБДД рекомендуют передвигаться в колонне.

Напомним, что из-за непогоды накануне было остановлено сообщение между Лабытнанги и Салехардом транспортом на воздушных подушках. В Новом Уренгое временно прекратил работу аэропорт, где были задержаны на вылет 4 рейса – два в Москву и два в Игарку.

Салехард, Елена Васильева

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