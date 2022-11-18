В Новом Уренгое сильный ветер уронил светофор

На Ямале вторые сутки бушует непогода – в регионе наблюдается ветер с порывами до 23 метров в секунду и сильная метель. В Новом Уренгое очередной порыв ветра не выдержал один из светофорных объектов. Регулирующее дорожное движение устройство упало на обочину и продолжило работать и в горизонтальном положении.

Результат ночного буйства стихии в газовой столице выложил в городской паблик местный житель. В комментариях подписчики группы «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» пошутили над постигшей светофор неприятностью и уточнили, что погода в городе действительно не из лучших. Некоторые подписчики сравнивают погоду в Новом Уренгое с «метелью в тудре».

Сильный ветер, по данным метеорологов, продолжит дуть на Ямале до выходных. Его скорость местами может достигать 23 метров в секунду.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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