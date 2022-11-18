В Новом Уренгое непогода остановила работу аэропорта

В Новом Уренгое из-за непогоды прекратил работу аэропорт. Как сообщает «Новый День», из-за сильного ветра и метели два утренних рейса в Игарку, которые должны были вылететь в 08.30 и 08.50 по местному времени – отменены.

Рейс «Аэрофлота» в Москву, который должен был отправиться в пункт назначения в 09.00 – задержан. Следующая дата отбытия предварительно – 14.00 по местному времени. Рейс S7 в Москву на 08.45 утра пока перенесен на 15.15 по местному времени. Рейс «Ямала» в Антипаюту, который должен бы вылететь в 9 утра, отложен. Новое время в расписании пока не значится.

Как сообщили «Север-Пресс» в пресс-службе аэропорта, два рейса из Москвы, S7-2571 и SU-1522, не смогли приземлиться в Новом Уренгое и ушли на аэродромы Салехарда и Надыма. Незадолго до этого погодные условия вынудили диспетчеров перенаправить три следовавших в Новый Уренгой лайнера в аэропорты Ноябрьска и Надыма.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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