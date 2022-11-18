Ямал вошел в число самых читающих регионов России

В России в восьмой раз распределили места в рейтинге самых читающих регионов. Ямал по итогам вошел в двадцатку лучших по этому вопросу.

Профессиональное жюри оценивало презентацию самого яркого регионального литературного проекта, реализованного в регионе в 2021-2022 годы. Также при выборе победителей учитывались наиболее важные инициативы в библиотечной сфере, достижения органов власти, учреждений культуры и образования в развитии инфраструктуры книги и чтения. Дополнительное внимание в Год культурного наследия народов России уделялось деятельности по популяризации и сохранению литературы коренного населения, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа.

Ямал в этом году стал призером всероссийского конкурса благодаря «Умному фитнесу». Это новый вид интеллектуально-спортивных прогулок на свежем воздухе, совмещающих скандинавскую ходьбу с прослушиванием литературных произведений с использованием беспроводных наушников.

Работа над запуском проекта началась в городе Муравленко в 2020 году во время эпидемии коронавируса, когда сама идея «умных» прогулок стала очень востребованной. Библиотекари предложили горожанам, находящимся на самоизоляции, двигательную нагрузку и яркие эмоции. Впечатления от прослушанных произведений стали для участников отличным поводом, чтобы встречаться и обсуждать их в библиотеке. Таким образом, была заложена одна из главных традиций проекта – слушать, читать и общаться.

Сейчас проект развивается, расширятся его география. «Умные» прогулки теперь проводятся по улицам Салехарда, Пуровского, Надымского, Тазовского районов. Проект позволил библиотекам заявить о себе как о ресурсе развития территории. За неполные два года в проект было вовлечено свыше 2500 человек.

«Ямал в третий раз входит в число лидеров всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Такой результат невозможен без качественных изменений ямальских библиотек. С 2017 года модернизировано 18 библиотечных учреждений, в результате чего появились новые возможности для продвижения книги и повышения читательского интереса», – отметил директор департамента культуры ЯНАО Дмитрий Колтунов.

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Начало ежегодному всероссийскому конкурсу было положено в рамках Года литературы в России.

Салехард, Елена Васильева

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