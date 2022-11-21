Ямал занял второе место в рейтинге по доле высокооплачиваемых специалистов в регионах России

Ямал занял второе место в рейтинге по доле высокооплачиваемых специалистов в регионах России, сообщило РИА «Новости», ссылаясь на собственное исследование. Зарплату от 100 тысяч рублей и более в округе получают 43,8% работников.

Первая строчка рейтинга досталась Чукотке – доля высокооплачиваемых специалистов в регионе достигла почти 50%. На третьем месте оказалась Магаданская область, где свыше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 33,6% работающих жителей.

Минимальную долю высокооплачиваемых работников выявили в Калмыкии – там показатель составил 1,29%. В конце списка также расположились Ингушетия (1,33%) и Мордовия (1,38%).

Электрогазосварщикам в ЯНАО для работы по вахтовому методу предложили зарплату в размере до 330 тысяч рублей в месяц. Длительность вахты в вакансии составила 60 дней. Работодатель предложил потенциальным сотрудникам также спецодежду, трехразовое питание, жилье и проезд за счет организации, сообщает «Ямал-Медиа».

Салехард, Елена Васильева

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