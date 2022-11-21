Водителей просят быть внимательными – на дорогах олени

На Ямале департамент транспорта выступил с предупреждением к водителям. Участились случаи выхода на проезжую часть оленей. В частности, на дороге между Аксаркой и Салехардом животные ходят по обочинам, переходят проезжую часть в одиночку или группами. «Чтобы избежать столкновения, водителям необходимо быть внимательнее на дорогах», – напоминают в социальных сетях Дептранса Ямала.

Салехард, Елена Васильева

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