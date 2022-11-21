В Салехарде бизнесмен довёл памятник культуры до аварийного состояния

В Салехарде из частной собственности изымают памятник культуры. Владельцы довели здание до аварийного состояния. Речь идёт о строении «Торговый дом купца И.Н. Корнилова (1895 г.)» по ул. Республики, 16. Как стало известно агентству «Новый День», в 2019 году здание приобрела предприниматель Елена Чурзина из Тюменской области. Агентству не удалось найти более свежие данные о владельцах, возможно, этот же предприниматель владеет объектом до сих пор.



В прокуратуру обратились сотрудники региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия. Надзорное ведомство проверило, как частный собственник следит за зданием.



«Установлен факт ненадлежащего содержания объекта культурного наследия местного значения – памятника «Торговый дом купца И.Н. Корнилова (1895 г.)» по ул. Республики. Данное здание находилось в частной собственности трёх граждан. Однако с момента приобретения собственниками помещений объекта работы по его сохранению не проводились, что привело к обрушению кирпичной кладки оконных проёмов, трещинам стен кровли и фасада здания. Общее состояние объекта культурного наследия оценивалось как аварийное»,– рассказали о судьбе строения в прокуратуре ЯНАО.



Прокурор города направил иск в суд с требованием изъять памятник у собственников. Кроме того, в иске он потребовал у Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО и мэрии Салехарда отремонтировать объект культурного наследия.

Суд удовлетворил иск.



Елена Чурзина купила памятник в 2019 году на торгах за 3,4 млн рублей. Прежний владелец бизнесмен Николай Шаровский банкротился.

Культурную ценность объекта закрепили в начале 2000-ых.

Салехард, Наталья Ефремова

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