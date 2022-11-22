Ямальской пенсионерке засчитали в трудовой стаж работу на Украине

На Ямале пенсионерке удалось через прокуратуру включить в трудовой стаж работу на Украине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, местная жительница обратилась в Отделение регионального Пенсионного фонда для начисления пенсии. Ею были представлены оригиналы справок, подтверждающие периоды осуществления трудовой деятельности на территории Украины и размер полученной заработной платы. Заявительница также представила нотариально заверенный перевод справок с украинского языка на русский. Однако спорный период учреждением не был включен в трудовой стаж.

Прокурор города направил иск в суд с требованиями о возложении на ОПФР по ЯНАО обязанности включить в стаж работы периоды трудовой деятельности на территории иностранного государства продолжительностью 9 лет и назначить страховую пенсию по старости.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой, отметили в ямальской прокуратуре.

Салехард, Елена Васильева

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