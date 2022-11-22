Ямалец получил реальный срок за умышленное уклонение от наказания в виде ограничения свободы

Ямалец получил реальный срок за умышленное неподчинение требованиям ГУФСИН.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, житель села Мужи, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции, неоднократно умышленно нарушал запреты, тем сам злостно уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

По результатам прокурорской проверки в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).

Судом виновному лицу назначено окончательное наказание в виде реального лишения свободы сроком 1 год, с ограничением свободы 5 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

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