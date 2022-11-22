В Ноябрьске самолёт вернулся в порт через полчаса после вылета из-за ЧП

В Ноябрьске самолёт вернулся на аэродром спустя полчаса после вылета. Причиной стала сигнализация о неубранных шасси. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку. Инцидент случился сегодня, 22 ноября 2022 года.

«В 10:00 из аэропорта Ноябрьск вылетело воздушное судно авиакомпании «ЮВТ АЭРО» сообщением Ноябрьск-Бугульма. Через две минуты после взлёта экипаж доложил о срабатывании сигнализации «не убрана передняя стойка шасси». В 10:31 воздушное судно благополучно произвело посадку на аэродром вылета. На борту находились 10 пассажиров и 3 члена экипажа», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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